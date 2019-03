© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Allenamento pomeridiano per l'Inter di Luciano Spalletti, in vista del derby di Milano di domenica sera. I giocatori scesi in campo contro l'Eintracht hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Per il resto del gruppo, dopo il riscaldamento, partitelle a campo ridotto e chiusura con tecnica individuale.