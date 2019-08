Inter-Lecce, nessuna limitazione per i biglietti nel settore ospiti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Unione Sportiva Lecce comunica che come da determinazione numero 30/2019, non essendoci indicazioni contrarie per la gara Inter-Lecce del 26 agosto 2019, è stato eliminato l'obbligo della fidelity card per l'acquisto dei biglietti nel settore ospiti. Lo riporta il sito ufficiale dei salentini.