Fiorentina, Commisso è tornato in città: domani sarà all'Artemio Franchi

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è arrivato in città per dare il proprio sostegno alla squadra di Vincenzo Italiano in vista dell'andata delle semifinali di Conference League contro il Brugge, partita che domani sera seguirà direttamente dalle tribune dello stadio Franchi.

Il numero uno del club gigliato era stato a Firenze per l'ultimo saluto a Joe Barone nelle scorse settimane, dopo il malore fatale dell'ex dg della Fiorentina. Commisso aveva quindi fatto ritorno a New York, pur promettendo alla squadra e a Vincenzo Italiano il proprio ritorno in città per la fase calda della stagione. Promessa mantenuta dunque, con Commisso che immediatamente dopo il proprio sbarco si è recato direttamente al Viola Park.