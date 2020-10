Inter, Lukaku: "Razzismo fenomeno da combattere. In Italia episodi che ti possono influenzare"

Romelu Lukaku, ha parlato a Rtbf trattando anche il tema del razzismo: "Durante il calcio di rigore non me ne resi conto (degli ululati, ndr), ma poi guardando il video... Inoltre ci fu anche un articolo riguardante me e Smalling che mi infastidì. Queste vicende, anche se indirettamente, comunque ti possono influenzare. Può accadere anche in Belgio, nonostante sia un Paese aperto alle diversità. Noi qui in nazionale siamo in tanti di origini differenti e ne siamo orgogliosi. Occorre agire con persone competenti in materia per combattere il fenomeno del razzismo, ne ho parlato anche con la federazione non troppo tempo fa. Il nostro orgoglio di rappresentare il Belgio nella diversità deve riflettersi poi anche negli stadi, e questo è un compito a cui deve assolvere la federazione".