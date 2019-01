© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Radja Nainggolan mette nel mirino il Sassuolo, prossimo avversario dell'Inter in campionato. Il centrocampista belga, che quest'oggi si è allenato parzialmente in gruppo, tra domani e giovedì conta di svolgere la seduta completa con i compagni. Poi sabato sera - riferisce Sky Sport - bisognerà capire se Luciano Spalletti lo schiererà in campo dal 1' o a gara in corso.