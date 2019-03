© foto di PhotoViews

Ferite e cerotti per l'Inter contro l'Eintracht Francoforte, in vista del ritorno degli ottavi di Europa League. Oggi Miranda si opererà per ricomporre la frattura alle ossa nasali (proverà a esserci col Milan con una mascherina), mentre Brozovic svolgerà gli esami ai flessori della coscia destra (derby a forte rischio). Con l’Eintracht ci saranno cinque ragazzi della Primavera in panchina da pescare fra Zappa, Nolan, Schirò, Roric, Gavioli, Merola e il baby Esposito, scrive l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport.