© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono sarà quella di Victor Moses l'unica presenza di rilievo ad Appiano Gentile in casa dell'Inter. Come riporta il Corriere dello Sport al centro sportivo dei nerazzurri ci sarà anche il presidente Steven Zhang. Conclusi i suoi viaggi d'affari il numero uno del club rimarrà a Milano fino al termine della sessione di calciomercato con l'intento di accogliere di persona i prossimi acquisti: da Moses passando per Giroud ed Eriksen se le operazioni messe in piedi dalla dirigenza andranno in porto secondo le attese.