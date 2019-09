© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alexis Sanchez sarà uno dei più attesi nella sfida di stasera tra Udinese e Inter: il cileno infatti è all'esordio con la maglia nerazzurra, ma anche un grande ex della gara, avendo esordito in Serie A proprio con la maglia dei bianconeri di Friuli. Guidolin a DAZN ne ha parlato così: "Spero di rivedere la fame e voglia di arrivare che dimostrava con me, all'Udinese. Mi faceva arrabbiare perché quando lo sostituivo per preservarlo si infuriava. Adesso fai arrabbiare Conte!".