Inter, si allungano i tempi di recupero per Keita

Come riporta Tuttosport si allungano ancora i tempo per Keita Baldé. Potrebbero servire altre due settimane per rivedere in campo il giocatore che aveva trovato un’ottima condizione nel finale del 2018 . L’ex laziale avverte ancora fastidio nella zona dell’infortunio muscolare accusato a gennaio: il bicipite femorale della coscia destra. La questione è particolarmente delicata per un calciatore con le caratteristiche di Keita che basa il suo gioco su continui scatti e accelerazioni"-