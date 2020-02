vedi letture

Inter, si svuota l'infermeria: Esposito e Gagliardini possono tornare con il Ludogorets

L'infermeria dell'Inter sta per svuotarsi e Antonio Conte non può che sorridere. Secondo quanto riportato da Tuttosport Roberto Gagliardini e Sebastiano Esposito potrebbero tornare in panchina anche per la sfida di giovedì contro il Ludogorets mentre anche Handanovic migliora e potrebbe riprendere il suo posto contro la Juventus domenica all'Allianz Stadium. Infine Stefano Sensi: le notizie non sono positive al 100%, visto che il centrocampista è il più lontano al rientro.