Inter, Vidal punta la Fiorentina: oggi il cileno alla Pinetina, con i viola vuole esserci

Arturo Vidal punta la Fiorentina. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport dopo l'ufficialità del suo passaggio all'Inter arrivata ieri, il cileno sarà oggi alla Pinetina per i primi allenamenti e assicura di essere già in forma. Antonio Conte potrebbe dunque mandarlo in campo nel primo match in Serie A della stagione dei nerazzurri, che sabato affronteranno i viola a San Siro.