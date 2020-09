Inter, vittoria per 7-0 in amichevole contro la Carrarese. Doppietta per Lukaku e Lautaro

Doppiette per Lukaku e Sanchez, domani altra amichevole con Pisa

(ANSA) - MILANO, 18 SET - Goleada Inter nell'allenamento congiunto contro la Carrarese ad Appiano Gentile. La squadra di Conte ha infatti battuto il club toscano, che milita in Serie C, per 7-0: in rete Lukaku e Lautaro Martinez con una doppietta ciascuno, poi Young, Sanchez e Salcedo. Domani i nerazzurri torneranno già in campo per l'amichevole contro il Pisa (Serie B) alle 18 a San Siro nell'ultima sfida di preparazione verso l'esordio in campionato, fissato per il prossimo 26 settembre sempre al Meazza contro la Fiorentina. (ANSA).