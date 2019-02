Inter, Vrsaljko si opera: la stagione potrebbe essere già finita

© foto di PhotoViews

Tutto fermo, come da copione, nelle ultime ore di mercato dell'Inter. Perisic è rimasto, così come Miranda e Candreva: di fatto, l’unico movimento importante è stato l’arrivo dal Southampton di Cedric Soares, che dovrà coprire il buco lasciato dall’infortunio di Vrsaljko. Anche il terzino croato è rimasto in nerazzurro - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ma la sua stagione potrebbe anche essere finita se, come sembra, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per il problema al ginocchio sinistro. E ieri anche il dottor Boris Nemec, medico della nazionale croata, è intervenuto sull’argomento: "Non posso dire quando Sime tornerà in campo".