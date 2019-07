© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente a Nanchino, il vice-presidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato così a margine dell'evento che ha visto protagonisti il club nerazzurro e Monnalisa nel Suning Plaza: "Siamo felici per questa collaborazione, credo che insieme potremo fare grandi cose per far crescere il nostro marchio a livello globale. Nanchino è una città che ha tantissimi tifosi interisti, questi ci fa tanto piacere", riporta InterTV.