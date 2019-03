Inzaghi: "Gattuso al Milan come Conte alla Juve. Cutrone-Piatek il futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante del Milan, oggi allenatore, Filippo Inzaghi, ha parlato di vari argomenti, tra i quali proprio l'andamento del club rossonero: "Stanno lavorando bene tutti i miei amici. Rino in panchina, con grinta e competenza. Leonardo e Paolo Maldini hanno le idee chiare. C’è tutto quello che serve per rinascere, credo che il peggio sia passato, ci sono giovani bravi e in crescita. La società ha speso, segno che questa dirigenza ha un progetto in testa: tornare nel calcio che conta, dove compete al Milan. Quando vedo Galliani ripenso alle nostre notti magiche. Per ricostruire ci vuole calma. Io penso che nel calcio esistano i cicli. Quello era un gruppo pazzesco, quando trovi nello spogliatoio giocatori come Costacurta e Maldini hai già fatto tutto. Ma i cicli finiscono, poi ci sono state meno entrate, è stato più difficile fare mercato. Quel periodo mi pare passato, lo dimostrano gli acquisti di Paquetà e Piatek. I due sono acquisti in prospettiva, anche se sono già bravi. Ma Kakà era un trequartista, Paquetà è un giocatore diverso, ha buon piede e attitudine alla corsa. Sta dando molto al Milan, come il polacco. Piatek è arrivato e si è trovato subito a suo agio, ha fatto gol anche con la Polonia. Non assomiglia né a me né a Sheva, ma è bravo e mi piace molto. Però non dimentichiamoci di Cutrone. Gli do un consiglio, resti al Milan, meglio del Milan non c’è niente. Conosco bene Patrick, l’ho fatto esordire in Primavera quando per età era ancora nella categoria Allievi. Deve aspettare il momento giusto e Rino lo aiuterà a crescere. Io spero soltanto che Patrick e Piatek possano realizzare con la maglia del Milan quello che abbiamo realizzato io e Sheva. E sono certo che rappresentino il futuro del club e della squadra che Rino sta formando. Ci è voluto del tempo, ma la luce si vede. Del resto tutti cadono prima o poi. Io credo che Rino potrà realizzare al Milan quello che Conte è riuscito a fare con la Juve. Quando noi vincevamo c’era una Juve in assestamento, che doveva azzerare e risalire. Conte dal settimo posto l’ha portata a grandi successi. E’ un’impresa che può riuscire anche a Rino. I segnali ci sono".