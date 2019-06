Italia-Bosnia, dirigerà la sfida lo spagnolo Estrada Fernandez

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sarà lo spagnolo Xavier Estrada Fernandez ad arbitrare la sfida Italia-Bosnia, in programma martedì sera all'Allianz Stadium di Torino. Il match è valido per il Gruppo J di qualificazione agli Europei 2020 e potrebbe dire tantissimo per la qualificazione degli azzurri alla kermesse iridata.