© foto di Federico Gaetano

Il calciatore della Fiorentina Federico Chiesa, a seguito del protrarsi dell'indisponibilità fisica in vista delle gare con Finlandia e Liechtenstein, lascerà stasera il ritiro della Nazionale a Coverciano per far rientro al proprio club con l'obiettivo di proseguire le cure del caso.

Nel corso della sessione odierna, inoltre, il calciatore della Roma Alessandro Florenzi ha interrotto l’allenamento per un risentimento al polpaccio sinistro; le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.