Roberto Mancini ha fretta di chiudere in cassaforte la qualificazione per Euro 2020. Il tecnico della Nazionale italiana, infatti, vorrebbe avere il tempo per poter provare alcuni giovani promettenti: in primis Andrea Pinamonti del Genoa, oltre che il bolognese Riccardo Orsolini e Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina. A riportarlo è il Corriere della Sera.