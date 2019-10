Italia in maglia verde, Boninsegna: "Sacrilegio. È una cosa che fa rabbia"

© foto di Matteo Bursi

"È un sacrilegio". L'Italia in maglia verde non va giù neanche a Roberto Boninsegna. L'ex bomber ne ha parlato a Tuttosport: "La Nazionale di Mancini sta facendo bene, c'è un'interessante rivoluzione dopo quello che ha combinato Ventura. La maglia verde? Gli sponsor fanno quello che vogliono, ma speravo che a tanto non si sarebbe mai arrivati. Mi fa rabbia pensare che la maglia dell'Italia possa avere un prezzo. Francamente, non c'era bisogno di tutto ciò: c'è la maglia bianca coi calzoni azzurri, l'ho indossata anch'io tante di quelle volte".