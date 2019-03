© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi - sottolinea La Gazzetta dello Sport - usciranno i convocati dell'Italia per le prime due gare di qualificazione a Euro 2020 contro Finlandia (sabato 23 marzo a Udine) e Liechtenstein (martedì 26 a Parma). In attacco Fabio Quagliarella sì, Andrea Belotti no, Kean dovrebbe invece essere chiamato per la seconda gara. Il Mancio è andato di persona in Francia per guardare negli occhi Balotelli, 5 reti in 7 gare a Marsiglia. Solo oggi la decisione del c.t., e non è da escludere che il «grande ritorno» venga rinviato a giugno, anche solo per non dare l’impressione che in generale possano bastare poche buone partire per recuperare il terreno perso. Da verificare con attenzione nel fine settimana le condizioni di Chiesa e Zaniolo, reduci da qualche problemino fisico.