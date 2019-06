L'Italia batte la Spagna nell'esordio all'Europeo di casa grazie ad un super Federico Chiesa. Andrea Agostinelli, allenatore presente negli studi di Rai Sport, ha così commentato il primo gol dell'esterno della Fiorentina: "Chiesa in quell'occasione è stato fortunato, voleva crossare, poi la spinta del difensore ha cambiato la traiettoria della palla. L'errore è ovviamente del portiere. Per molti è un gol spettacolare, per me solo un gol molto fortunato. Ciò non toglie che l'esterno della Fiorentina è stato il migliore in campo".