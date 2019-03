Italia u.16, Torneo UEFA Development: i convocati

In Slovenia e precisamente a Radenci, dal 4 all’8 aprile, si terrà il Torneo UEFA Development riservato alle Nazionali Under 16.I tecnici federali Mirco Gasparetto e Massimo Mutarellii hanno convocato venti giocatori per il raduno previsto a Ronchi dei Legionari lunedì prossimo. L'Italia, reduce dalla doppia amichevole con la Germania, affronterà con un organico completamente rinnovato Albania, Perù e Slovenia, gara d'esordio il 4 aprile.

Portieri

Elia Priori (Inter), Tommaso Luci (Fiorentina)

Difensori

Giovanni Bonfanti (Atalanta), Alessandro Cavallini (Sassuolo), Diego Danesi (Brescia), Riccardo Turicchia (Juventus), Giorgio Scalvini (Atalanta), Walelu Penazzi (Chievo Verona)

Centrocampisti

Gabriele Berto (Atalanta), Giovanni Fabbian (Inter), Luca Schirone (Cremonese), Pietro Antonioni (Bologna), Riccardo Tomella (Milan), Alessandro Logrieco (Roma), Andrea Oliveri (Atalanta), Valentino Salducco (Juventus)

Attaccanti

Alessio Rosa (Atalanta), Andrea Bonetti (Juventus), Michele Riosa (Lazio), Bruno Umile (Napoli).