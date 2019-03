Italia u.20, ultimi due match del "Torneo 8 Nazioni": i convocati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Italia under 20 è chiamata ad affrontare le ultime due sfide per il Torneo 8 Nazioni" contro Repubblica Ceca e Svizzera. Match fissati rispettivamente per giovedì 21 marzo allo stadio "Carlo Speroni" di Busto Arsizio, e per il lunedì successivo presso il "Kleinfeld Stadium" di Kriens.

Non ci sono più possibilità di agguantare l'Olanda al primo posto, ma gli azzurrini di Paolo Nicolato avranno modo di prepararsi al meglio per i mondiali di categoria che si terranno in Polonia dal 23 maggio al 15 giugno, con Messico, Giappone ed Ecuador quali avversarie.

Questo l'elenco dei convocati. Tutti giocatori nati nel 1999 tranne il portiere Alessandro Plizzari:

Portieri

Alessandro Plizzari (Milan), Michele Cerofolini (Bisceglie)

Difensori

Gabriele Zappa (Inter), Federico Valietti (Crotone), Nadir Zortea (Atalanta), Alessandro Tripaldelli (Crotone), Marco Sala (Arezzo), Matteo Gabbia (Lucchese), Luca Ercolani (Manchester United), Alessandro Buongiorno (Carpi), Luca Ranieri (Foggia)

Centrocampisti

Andrea Marcucci (Foggia), Enrico Delprato (Atalanta), Davide Frattesi (Ascoli), Alessandro Mallamo (Novara), Andrea Danzi (Hellas), Andrea Colpani (Atalanta), Filippo Melegoni (Delfino Pescara), Alberico Domenico Roberto (Hoffeneim), André Anderson (Salernitana)

Attaccanti

Christian Capone (Delfino Pescara), Mirko Antonucci (Delfino Pescara), Marco Olivieri (Juventus), Gianluca Scamacca (Sassuolo).