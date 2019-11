© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pur avendo già matematicamente vinto il Torneo Uefa, l'Italia under 15 non abbassa la guardia e sconfigge per 3-0 la Finlandia nell'ultimo match. Di Ciammaglichella, Di Maggio e Leone le marcature azzurre allo Stadio Belavista di Parchal.

A fine gara il ct Patrrizia Panico è molto soddisfatta: "Questo è un gruppo che può fare grandi cose – riporta il sito ufficiale FIGC – capace di unire qualità e quantità. Affrontare partite internazionali contro avversari di livello permette di accelerare la crescita dei ragazzi, che anche oggi hanno messo in campo determinazione e voglia di imporre il gioco. Siamo sulla buona strada, pur sapendo che il cammino è ancora lungo”.

Torneo Uefa U15 terza giornata

Italia-Finlandia 3-0

reti: 3' Ciammaglichella, 28' Di Maggio, 66' Leone

Portogallo-Spagna 1-0

Classifica

Italia 9

Portogallo 6

Spagna 3

Finlandia 0