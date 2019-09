Italia U16, doppia sfida con la Svizzera: i convocati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo lo stage di fine agosto, torna in campo la nazionale under 16 di Bernardo Corradi. Il 24 e 26 settembre si terrà a Losone (Canton Ticino) una doppia amichevole contro i pari età della Svizzera. Per l'occasione il ct ha convocato 22 calciatori nati nel 2004.

Le novità in lista sono quattro difensori, cioè Mattia Motolese (Bologna), Filippo Bedini (Lazio), Joseph Mustalla Abdalla (Spal) ed Alessandro Renzi (Empoli). Il raduno è fissato domenica sera a Milano.

Portieri

Bryan Bonucci (Inter), Tommaso Bertini (Atalanta)

Difensori

Mattia Motolese (Bologna), Filippo Bedini (Lazio), Gabriele Cagia (Genoa), Matteo Pellegrini (Roma), Joseph Mustapha Abdalla (Spal), Etienne Marius Catena (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Alessandro Renzi (Empoli)

Centrocampisti

Riccardo Pagano (Roma), Tommaso Maressa (Juventus), Nicolò Biral (Atalanta), Giacomo Faticanti (Roma), Andrea Palella (Genoa), Cher Ndour (Atalanta), Gabriele Alesi (Milan), Federico Accornero (Genoa)

Attaccanti

Tommaso Mancini (Vicenza Virtus), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Chievo Verona), Leonardo Rossi (Milan).