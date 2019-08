Italia U17, al via la nuova stagione: i convocati di Zoratto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche l'Italia under 17 ai nastri di partenza. Il selezionatore Daniele Zoratto (per lui si tratta di un ritorno) ha convocato 24 giocatori per lo stage che si terrà a Coverciano dal 18 al 22 agosto, al termine del quale vi sarà un'amichevole con i pari età della Fiorentina.

Questo l'elenco dei calciatori classe 2003:

Portieri

Desplanches Sebastiano (Milan), Zacchi Gioele (Sassuolo)

Difensori

Cepele Ramen (Inter), Ceresoli Andrea (Atalanta), Citi Alessandro (Milan), Fontanarosa Alessandro (Empoli), Grassi Filippo (Atalanta), Moraschi Federico (Atalanta), Mulazzi Gabriele (Juventus), Scalvini Giorgio (Atalanta), Zanotti Mattia (Inter)

Centrocampisti

Casadei Cesare (Inter), Casolari Federico (Sassuolo), Di Stefano Filippo (Fiorentina), Fabbian Giovanni (Inter), Maugeri Demis (Torino), Miretti Fabio (Juventus), Pisapia Luciano (Juventus), Zuccon Federico (Atalanta)

Attaccanti

De Nipoti Tommaso (Atalanta), Gnonto Degnand Wilfrie (Inter), Magazzù Luca (Inter), N Gbesso Henoc Stephane (Milan), Nisti Marco (Milan).