© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il ct dell’Italia Under 20 Paolo Nicolato dopo la semifinale ottenuta oggi: “Siamo molto soddisfatti per noi e per tutto il Club Italia per le stagioni che stiamo facendo in tutte le categorie. È un risultato frutto del lavoro di tutti. Il Mali è una squadra forte, ha grande fisicità, ci ha messo in difficoltà. Abbiamo fatto una buona gara fino al gol, poi siamo stati bravi a risalire in sella. Pinamonti? Andrea oltre a essere il nostro capitano è un ragazzo stupendo, ringraziamo l’Under 21 per avercelo prestato. Sapevamo che ci avrebbe dato una grossa mano. Il suo rendimento è ottimo, ci ha sempre dato un grande contributo. L’Ucraina? Stasera è il momento di rilassarci, di festeggiare questo risultato ottenuto con il sacrifico di tutti. Stiamo facendo un percorso con una squadra nuova, che non è tanto che gioca insieme, possiamo migliorare molte cose. Mi piace l’immagine che i ragazzi danno di loro, trasmettono grande passione e grande attaccamento alla maglia. Le immagini di 300 nella chat Whatsapp? Mi piace l’immagine degli spartani, ci piace l’idea di non aver paura di nessuno e di combattere nemmeno contro gli eserciti più numerosi”.