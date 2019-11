© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fissato alle 21 il calcio d'inizio della sfida tra Italia Under 21 e i pari età dell'Armenia, valida per le qualificazioni a Euro 2021. La sfida, prevista inizialmente per le 18.30 è stata ritardata a causa delle condizioni del terreno di gioco per il maltempo che ha colpito la città.