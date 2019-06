Italia U21, la delusione di Meret: "C'è rabbia per l'eliminazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Non è andata come volevamo, c’è delusione e rabbia perché l’obiettivo era alla nostra portata ma purtroppo il calcio è anche questo”. Così su Instagram il portiere del Napoli Alex Meret esprime la sua amarezza per l’eliminazione dell’Italia Under 21 dell’Europeo. “Consapevoli di aver dato tutto, impareremo da questa esperienza. Grazie a tutti i tifosi che ci hanno sempre sostenuto e non ci hanno fatto mancare il loro affetto! Sono orgoglioso e onorato di aver indossato la maglia azzurra e di aver condiviso questa avventura con un gruppo unito, formato da splendide persone! Ora - conclude Meret - è tempo di staccare la spina e ricaricare le batterie per la prossima stagione”.