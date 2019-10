Italia under 16, i convocati per il Torneo Val de Marne

La nazionale under 16 vola in Francia, dove dal 27 ottobre al tre novembre affronterà il Torneo "Val de Marne" a Ivry sur Seine. Avversari di assoluto valore per gli azzurrini, come Russia, Belgio e gli stessi francesi. Per l'occasione Bernardo Corradi ha convocato venti calciatori nati nel 2004:

Portieri

Bryan Bonucci (Inter), Tommaso Bertini (Atalanta);

Difensori

Mattia Motolese (Bologna), Filippo Bedini (Lazio), Gabriele Cagia (Genoa), Matteo Pellegrini (Roma), Etienne Marius Catena (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Matteo Falasca (Roma);

Centrocampisti

Riccardo Pagano (Roma), Tommaso Maressa (Juventus), Matteo Toniato (Genoa), Giacomo Faticanti (Roma), Andrea Palella (Genoa), Gabriele Alesi (Milan), Federico Accornero (Genoa);

Attaccanti

Tommaso Mancini (Vicenza Virtus), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Chievo Verona), Leonardo Rossi (Milan).