Italia under 17, i convocati per il torneo "4 Nazioni"

Nuovo impegno per gli azzurrini guidati da Daniele Zoratto. La prossima settimana in Germania parte il torneo "4 Nazioni", dove l'Italia affronterà Israele, Germania e Belgio, rispettivamente il 5, 7 e 9 settembre. Un buon banco di prova in vista delle qualificazioni europee di fine ottobre in Lussemburgo.

Zoratto ha convocato 20 calciatori classe 2003. Ghilardi, Duccio Degli Innocenti, Jacopo Fazzini e Federico Zuccon risultano alla prima chiamata.

Portieri

Tommaso Luci (Fiorentina); Gioele Zacchi (Sassuolo)

Difensori

Cepele Ramen (Inter), Ceresoli Andrea (Atalanta), Fontanarosa Alessandro (Inter), Daniele Ghilardi (Fiorentina), Moraschi Federico (Atalanta), Mulazzi Gabriele (Juventus), Zanotti Mattia (Inter)

Centrocampisti

Casadei Cesare (Inter), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Jacopo Fazzini (Empoli), Luciano Pisapia (Juventus), Alessio Rossi (Empoli), Valentino Salducco (Juventus), Federico Zuccon (Atalanta)

Attaccanti

De Nipoti Tommaso (Atalanta), Gnonto Degnand Wilfrie (Inter), Magazzù Luca (Inter), N’Gbesso Henoc Stephane (Milan).