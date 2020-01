© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo impegno dell'anno per la nazionale under 19 che, il 15 gennaio a Madrid, affronterà i pari età della Spagna in amichevole. Il selezionatore Alberto Bollini ha convocato 22 giocatori (sei dei quali alla prima chiamata), attesi per il raduno a Roma domenica 12 gennaio:

Portieri

Alessandro Russo (Sassuolo), Stefano Turati (Sassuolo)

Difensori

Nicolò Armini (Lazio), Riccardo Calafiori (Roma), Christian Dalle Mura (Fiorentina), Davide Ghislandi (Atalanta), Micheal Ntube (Inter), Memeh Caleb Okoli (Atalanta), Fabio Ponsi (Fiorentina), Destiny Iyenoma Udogie (Hellas Verona)

Centrocampisti

Alessandro Cortinovis (Atalanta), Jean Freddi Greco (Torino), Manu Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Federico Marigosu (Cagliari), Simone Panada (Atalanta), Alessio Riccardi (Roma), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa), Franco Tongya (Juventus)

Attaccanti

Matias Fonseca (Inter), Roberto Piccoli (Atalanta), Edoardo Vergani (Inter).