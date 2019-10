Italia under 19, stage per le qualificazioni europee: i convocati

Edoardo Vergani

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dal 13 al 19 novembre in Emilia Romagna l'Italia under 19 sarà impegnata nella prima fase delle qualificazioni ai campionati europei di categoria, con avversari Malta, Cipro e Slovacchia. Il selezionatore Alberto Bollini ha convocato 21 calciatori classe 2001 per uno stage di preparazione, raduno fissato a Cesenatico lunedì prossimo.

Portieri

Edoardo Corvi (Parma), Ludovico Gelmi (Atalanta), Giacomo Pozzer (Inter)

Difensori

Nicolò Armini (Lazio), Federico Bonini (Virtus Entella), Lorenzo Colombini (Inter), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Michael Ntube (Inter), Memeh Caleb Okoli (Atalanta), Edoardo Pierozzi (Fiorentina), Fabio Ponsi (Fiorentina)

Centrocampisti

Alessandro Cortinovis (Atalanta), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Ghislandi (Atalanta), Jean Freddi Greco (Torino), Manu Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Giuseppe Leone (Juventus), Federico Marigosu (Cagliari)

Attaccanti

Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Edoardo Vergani (Inter).