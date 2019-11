Xavier Jacobelli scrive nel suo editoriale su Tuttosport dei record di Sarri: "Maurizio Sarri stabilisce due record: nessuno, prima di lui, aveva conquistato 13 vittorie e 3 pareggi nelle prime 16 partite sulla panchina della Juve (battuto il primato di Capello). Nessuno, da tre anni a questa parte, aveva sostituito Cristiano Ronaldo per due partite di fila. Così facendo, il tecnico ha sconfitto un gran bel Milan, è ritornato subito in testa controsorpassando l'Inter, ha dimostrato ancora una volta di non sbagliare una sostituzione: le mosse Dybala e Douglas Costa sono state vincenti. La stizza di Ronaldo per essere stato richiamato al 55', appartiene al carattere del fuoriclasse che non ci sta a perdere nemmeno una partitella alla Continassa. Ma Sarri ha fatto la cosa giusta al momento giusto: CR7 non sta bene, ha un ginocchio malconcio e non è un robot. Quando serve, anche un fenomeno del suo calibro deve fermarsi".