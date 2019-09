Jacobelli (Tuttosport): "Atalanta, alla Dinamo neanche il solletico"

Si parla del 4-0 incassato dall'Atalanta contro la Dinamo Zagabria all'esordio assoluto in Champions League sulle colonne di Tuttosport. Ecco il pensiero del direttore del quotidiano sportivo Xavier Jacobelli: "Un poker tremendo da incassare, un risultato amarissimo e terribilmente doloroso da accettare. [...] Tradita dall’emozione che le ha letteralmente tagliato le gambe, la Dea ha mandato in campo la sua controfigura, pagando un pedaggio pesantissimo alla Dinamo Zagabria dello scatenato Olmo. [...] La squadra di Bjelica è stata quanto mai tetragona a ogni iniziativa dei nerazzurri che agli avversari, non sono manco riusciti a fare il solletico".