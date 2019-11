Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport,ha dedicato il suo fondo odierno alla Nazionale di Roberto Mancini reduce dal clamoroso 9-1 sull'Armenia ma soprattutto da una qualificazione ad Euro2020 conclusa a punteggio pieno: "La Nazionale ha giocato la prima partita internazionale della sua storia il 15 maggio 1910. In maglia bianca, come ieri sera a Palermo. Mai, prima che il ct ne diventasse Roberto Mancini, era stata capace di vincere 11 partite di fila e nemmeno 10 gare consecutive nelle eliminatorie di un Europeo o di un Mondiale e 10 di fila in un anno solare. [...] Eppure, per quanto prestigioso, non è il record strappato a Vittorio Pozzo il primo merito dell’allenatore. E’ la sua capacità di avere ricostruito una Nazionale altamente competitiva sulle macerie della disfatta venturiana. [...] Mancini ha setacciato il nostro calcio come fece Bernardini nel ‘74 dopo il disastro del Mondiale tedesco. Ha rifondato l’Italia con il suo coraggio e con le sue intuizioni. Ha restituito la Nazionale all’amore dei suoi tifosi".