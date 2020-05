Juve, 10 anni di Andrea Agnelli. Delneri: "Quando c'ero io non si potevano prendere certi calibri"

Luigi Delneri ha rilasciato una intervista al quotidiano 'Il Giornale'. Il tecnico di Aquileia ha parlato di Andrea Agnelli nel giorno del suo decimo anniversario da presidente della Juventus: "Si tratta di un presidente appassionato, competente e capace di imparare: ha dato continuità, costruendo una corazzata passo dopo passo. Quando c'ero io, non si potevano mica prendere certi calibri".

Delneri fu scelto per guidare la Juventus nel primo anno della gestione Agnelli: "Ci comportammo bene fino a Natale, poi infortuni e assenze ci penalizzarono. Con un pizzico di fortuna e di salute in più, avremmo potuto lottare per il quarto sesto posto".