© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giorgio Chiellini e Mario Mandzukic non figurano nell'elenco dei convocati di Massimiliano Allegri per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma domani all'Allianz Stadium contro l'Ajax. Ecco la lista completa.

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Loria

DIFENSORI: De Sciglio, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Cancelo, Rugani, Spinazzola

CENTROCAMPISTI: Pjanic, Khedira, Matuidi, Emre Can, Bentancur, Nicolussi Caviglia

ATTACCANTI: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Kean, Bernardeschi