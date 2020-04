Juve, allenamento con scatti in salita per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

vedi letture

Allenarsi in casa non è certo un problema per Cristiano Ronaldo, che non ha mai avuto problemi a trovare dentro di sé le motivazioni. Tanto meglio se può farlo in coppia. Il portoghese, infatti, ha trasformato una salita nella propria villa in Portogallo come una vera e propria pista per gli allenamenti. Scatto veloce e decisamente faticoso, per il campione della Juventus. In dolce compagnia: assieme a lui c’è infatti ovviamente Georgina Rodriguez, che ha testimoniato il tutto via Instagram.