© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Bernardeschi e le difficoltà di una competizione come la Champions League. Il trequartista bianconero ne ha parlato nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di 'Juventus TV': "La Champions è davvero una competizione a parte, non è un modo di dire. Ci sono mille fattori dentro, i dettagli, le sfumature. A parte che incontri tutte le squadre più forti d'Europa, ma poi in un secondo cambia tutto. Perché hai giocatori così bravi davanti, che in un secondo può cambiare tutto. Lo sforzo spesso è molto mentale, infatti quello che io dico è che basta vedere le partite passate. Il Liverpool col Barcellona, per esempio. Questo succede solo in Champions. Perché hai due squadre di pari livello e in un secondo può cambiare tutto. Questo è il bello della Champions e per questo è così difficile vincere".