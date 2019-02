© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prosegue la preparazione dei bianconeri in vista della partita di venerdì sera all’Allianz Stadium contro il Frosinone. La squadra è scesa in campo nella tarda mattinata, e ha focalizzato l’attenzione, dopo una impegnativa fase atletica, sul lavoro con la palla. In particolare, il gruppo si è concentrato su esercizi dedicati alla circolazione di palla, alla tecnica nel controllo e nel passaggio, all’occupazione degli spazi in campo, alla fase offensiva e quella difensiva.

Ha lavorato in gruppo per tutta la sessione Leonardo Bonucci, mentre Andrea Barzagli ha svolto l’allenamento parzialmente con la squadra. Seduta personalizzata per Chiellini e Ronaldo, oltre che per Douglas Costa. Per lui, gli esami hanno evidenziato una buona progressione migliorativa del problema muscolare alla coscia sinistra.