Juve, Cerri commenta la sua prima stagione in bianconero e il sogno svanito in U17

“Sono sicuro che se non ci avessero tolto questa possibilità avremmo potuto sognare in grande”. Leonardo Cerri saluta con un po’ di rammarico la sua prima stagione con la maglia della Juventus. L’attaccante classe 2003 è stato tra i trascinatori dell’Under 17, che aveva già vinto la regular season e attendeva con ambizione la poule Scudetto, prima della sospensione definitiva del campionato a causa dell’emergenza Coronavirus. L’ex Pescara, autore di dodici reti stagionali, su Instagram: “Questa fantastica maglia in otto mesi mi ha fatto provare sensazioni ed emozioni incredibili che non avrei mai immaginato – ha scritto -. Voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra per aver reso tutto ciò possibile e per avermi integrato nel gruppo come se ci conoscessimo da anni diventando compagni di vita”. Il giovane quest’anno si è allenato qualche volta alla Continassa ed è cresciuto tanto sulle indicazioni di mister Francesco Pedone: il futuro è dalla sua parte.