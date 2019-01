Juve, che festa a Dubai: doppietta di CR7, premiati Matuidi e Paratici

Tanta, tantissima Juve a Dubai. In primis con il grande protagonista dei Globe Soccer Awards: Cristiano Ronaldo, che ha messo a segno la sua prima doppietta del 2019. E grazie a Blaise Matudi e Fabio Paratici, anche loro premiati durante parata di stelle al Madinat Jumairah per la decima edizione della manifestazione che, insieme al Pallone d'oro, Fifa World Player e Golden Foot, completa il Grande Slam del pallone. Il portoghese ha superato nel voto finale i due francesi campioni del mondo, Antoine Griezmann e Kylian Mbappé, nel riconoscimento come il miglior giocatore dell'anno vinto per la quinta volta in carriera dall'ex Real Madrid, la terza consecutiva. Al numero 7 bianconero è andato anche il premio per il miglior gol: fatalmente, quello segnato in rovesciata nella porta della Juventus, allo Stadium, la scorsa stagione in Champions.

PAROLA DI CR7 - "Ringrazio i fan, perché senza di loro il calcio non sarebbe nulla - le parole di Ronaldo, prima di premiare il suo stesso procuratore, Jorge Mendes, vincitore come agente dell'anno -. Voglio continuare continuare a fare gol - ha aggiunto - chi ha giocato a pallone sa quanto sia difficile segnare. Io ne ho fatti quasi 700 in carriera e credo che quello allo Stadium sia il più bello che ho realizzato. Il 2018 è stato un anno difficile. Ho vinto tanti trofei, ho vinto la Champions League, ma è stata un'annata incredibile. Ora voglio alzare al cielo tanti trofei con la Juve. Sono contento, ma io sono una persona che ama le sfide e la mia nuova vita è la Juventus e voglio vincere il più possibile con questo club".

PARATICI E MATUIDI - Il ds bianconero Fabio Paratici ha ricevuto invece il premio come manager dell'anno: "La Juventus è un grande club con una storia incredibile e sono felice e orgoglioso di poter lavorare per loro. Il nostro club sta vivendo uno dei migliori momenti della sua storia. Abbiamo vinto tanti titoli negli ultimi anni, costruito una squadra competitiva e abbiamo aggiunto Cristiano, quindi dobbiamo proseguire su questa strada", il discorso del dirigente. Ancora Juve ma in salsa francese, grazie al premio alla carriera consegnato a Blaise Matuidi: "Ringrazio la mia famiglia e in particolare mio padre che ha reso la mia carriera migliore. Obiettivi per quest'anno e ricordi? Senza dubbio il ricordo è stato il Mondiale e aver dimostrato a tutti che eravamo una famiglia e che è il gruppo che permette di raggiungere certi obiettivi". Premiati anche Fabio Capello, Zvonimir Boban e Ronaldo il Fenomeno (riconoscimento alla carriera), Alisson (portiere dell'anno) e Didier Deschamps (allenatore dell'anno). Oltre all'Atletico Madrid, a cui è andato il riconoscimento di squadra dell'anno. Guarda un po', la prossima avversaria della Juventus nell'ottavo di Champions: che se non sarà una finale anticipata, poco ci manca.