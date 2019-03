Juve, con Ronaldo ai box altri minuti in arrivo per Kean

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I due gol con la Nazionale, ora il ritorno alla Juventus con Cristiano Ronaldo ai box: Moise Kean cerca nuova gloria anche in bianconero, assicura Tuttosport. Nelle prossime uscite di campionato, vista l'assenza del portoghese, Allegri potrebbe infatti lanciare ancora il giovane italiano, in un tridente con Mandzukic e uno tra Dybala o Bernardeschi (attesa una scossa dal primo dopo la deludente gara col Genoa). L'undici bianconero, difatti, è pensato per avere un bomber oltre al croato che agisce spesso da spalla: la doppietta all'Udinese ha testimoniato che il ragazzone di Vercelli ha la stoffa per mettersi in mostra anche con la maglia della Vecchia Signora.