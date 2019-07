Siamo alle battute finali per l’ingaggio di Matthijs De Ligt da parte della Juventus. Il difensore arriverà dall’Ajax nelle prossime ore a Torino per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con il suo nuovo club. Una notizia che ha fatto esultare tantissimi tifosi bianconeri sui social. “Programmate le visite mediche. Per gli antijuventini”, scrive qualcuno. “È l’effetto CR7”, aggiunge un altro. Ma il pensiero più diffuso tra i supporter della Vecchia Signora è che quest’anno, come negli ultimi otto, in Serie A non ce ne sia per nessuno: “Quest’anno il campionato lo chiudiamo a novembre”.