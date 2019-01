Juve, domani esami per Chiellini: crescono le speranze per l'Atletico

© foto di Federico Gaetano

Domani Giorgio Chiellini sarà sottoposto ad accertamenti specifici. In attesa, filtra un filo di tranquillità da casa Juventus: l'infortunio occorso al capitano bianconero ieri contro l'Atalanta non dovrebbe essere particolarmente grave. Domani, appunto, se ne saprà di più: crescono le speranze di vederlo in campo contro l'Atlético Madrid in Champions League.