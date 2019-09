"Se queda". A Barcellona, Gerard Piqué e Neymar passarono alla storia per un messaggio del genere sui social network, in pieno mercato, quando il brasiliano sembrava sul punto di lasciare il Barça e invece poi decise di rimanere. Per la cronaca, Neymar si trasferì poi al PSG un anno dopo. Ora, tocca a Douglas Costa e Paulo Dybala: il brasiliano ha infatti pubblicato un post su Instagram che li ritrae, insieme e sorridenti. "Se queda", appunto, riferito (scherzosamente, il mercato è chiuso) a Dybala, le voci sul cui futuro non sono certo mancate, nell'estate che volge al termine.