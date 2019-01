© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per Lazio-Juventus ci saranno circa 60 mila tifosi all'Olimpico, stabilendo il record della stagione per il club biancoceleste. Sarà la decima trasferta per i bianconeri e la nona in cui il loro arrivo porta al record, quasi sempre al tutto esaurito. E' l'effetto Cristiano Ronaldo - scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport - che ha sempre mosso le folle. Soltanto con l'Atalanta non c'è stato questo primato di spettatori.