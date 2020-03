Juve, i palleggi di Douglas Costa, Girelli, de Ligt e Salvai: come i bianconeri "stanno in casa"

Da Douglas Costa che palleggia insieme al suo cane, a Cristiana Girelli passando per Paulo Dybala all'opera in cucina, Matthijs de Ligt e Cecilia Salvai. La Juventus ha pubblicato sui propri canali immagini di come alcuni loro tesserati trascorrono il tempo in questi giorni di emergenza legata alla pandemia COVID-19. Rigorosamente in casa.