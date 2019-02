Juve, inizia il countdown per l'Atletico: le ultime su Rugani e D. Costa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È cominciato ufficialmente il conto alla rovescia alla sfida di Champions League che, mercoledì sera vedrà la Juventus impegnata al Wanda Metropolitano negli ottavi di finale con l’Atletico Madrid. Una sfida attesissima, che i bianconeri stanno preparando con la massima attenzione. Anche questa mattina, Chiellini e compagni si sono ritrovati in Continassa per continuare il proprio lavoro, quando mancano ormai solo tre giorni al fischio d’inizio di Madrid. Ha lavorato parzialmente con il gruppo Douglas Costa, e Daniele Rugani ha partecipato interamente alla seduta con la squadra. Il countdown prosegue domani, lunedì 18 febbraio, con i bianconeri che si ritroveranno per una sessione in tarda mattinata. Lo riporta il sito ufficiale della Vecchia Signora.